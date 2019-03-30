Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта

30.03.2019 15:20

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 30 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

Аня: «9:59. На Горловке в сторону Артемовска машин и пеших нет. Все сразу на проверку»;

Юрий: «13:46. В сторону Бахмута три машины».

КПВВ «Марьинка»:

Roman: «9:58. Марьинка в Донецк пусто»;

Александр: «10:47. Курахово из Донецка пусто. Пропуск быстро проходит»;

Вита: «11:24. На Марьинке в сторону Украины 15 основная и 5 льгота. В сторону Донецка никого на ДНРовском бп»;

Александр: «12:55. Каргил на въезд в Донецк пусто, на выезд из Донецка тоже»;

Натали: «14:17. Еленовка выезд пусто».

КПВВ «Новотроицкое»:

Sergey: «11:01. Новотроицк в Донецк сразу на проверку. Новотроицк в Украину 15 машин. Перлына в Украину 10 машин. Еленовка в Донецк машин 40»;

Roni: «12:08. На Еленовке из Донецка в 6:30 приехала по занятой очереди, стала 8-й. По факту 25-й. В 8:30 заехала, 40 минут и отпустили. На украинском проехали все за 15 минут. На Донецк почти не было»;

Валерий: «12:30. На Еленовке из Донецка 10 машин»;

Tatyana: «13:02.Еленовка. Подъехала в 11 была 57-й, в 13:00 на поверку. В сторону Донецка очередь большая, почти до сигаретного киоска»;

Sergey: «13:40. Еленовка на выезд 25 машин (до первого туалета) льготы 0. На выезд пускают в 2 ряда машин по 15».

КПВВ «Гнутово»:

Сергей: «11:38. Пищевик, Октябрь никого в обе стороны».

КПВВ «Станица Луганская»: