Выборы-2019: ждать ли эскалации на Донбассе

30.03.2019 19:00

Главное управления разведки Министерства обороны Украины фиксирует активизацию оккупантов Донбасса. В последнее время значительно выросло число обстрелов. Не исключено, что всё это связано с выборами президента Украины, намеченными на 31 марта.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации к осуществлению провокаций накануне и во время проведения выборов президента Украины, в т.ч. с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В частности, значительно возросло количество мероприятий подготовки артиллерийских подразделений к применению», – сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что незаконные вооруженные формирования обустраивают дополнительные, в том числе, ложные позиции для проведения демонстрационных действий и введения в заблуждение относительно своих передовых позиций и путей выдвижения артиллерийских подразделений из глубины. В то же время, на передовых позициях НВФ разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав корректировщика огня артиллерии.

Согласно данным разведки, с 28 марта в отдельных подразделениях НВФ организовано досрочное возвращение бойцов из отпусков и командировок, а личный состав переведен на казарменное положение.

Известный блогер, волонтер Серж Марко сообщил, что на оккупированном Донбассе недавно отмечены «интересные движения».

«Закрывают границы, «их» таможня перестает работать, гражданских не пускают и не выпускают. При этом военные колоны идут, причем немало идут», – отмечал Марко, подчеркивая, что только через КПВВ «Успенское» 24 марта ночью зашло «четыре десятка Камазов с живой силой».

Также начали обещать российский паспорт за вступление в войска.

«Правда он фейковый и работать на территории России не будет, а возможности проверить у сепарья нет (таможня же закрыта, как и граница, паспорт не проверишь и по нему не выедешь) но сепарье ведется, – продолжает волонтер. – В общем, очень странный движ идет в ОРДЛО с концентрацией ресурсов как РФ, так и местного сепарья при помощи сказки о роспаспортах».

В связи с этим Серж Марко высказал подозрение что «сепаров сейчас планируют кинуть в какую-то мясорубку, пока границы перекрыты и нет возможности ни свалить, ни разобраться в кидке с паспортами».

Сводки с фронта также указывают: ситуация накаляется. Так, если 25 марта было зафиксировано 7 обстрелов, то 26 марта – уже 23 (максимальное в марте). Противник активно применяет вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Министр обороны Украины Степан Полторак обвинил пророссийских боевиков в увеличении числа обстрелов на Донбассе и связал это с грядущими президентскими выборами. «По моим прогнозам, чем ближе к выборам, тем количество обстрелов будет больше», – подчеркнул глава Минобороны.

Служба внешней разведки Украины сообщает, что Россия использует ресурс «ДНР/ЛНР» для осуществления ряда провокационных мероприятий на территории нашей страны, для срыва и дискредитации выборов. В частности, отмечается, что спецслужбы РФ готовят серии провокаций непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно неподконтрольными украинской власти территориями Донецкой и Луганской областей. Так, одной из задач провокаторов «будет искусственное создание провокационных ситуаций на избирательных участках, освещаемых в средствах массовой информации, формирование впечатления о фальсификации, иллюзии непрозрачности выборов и их незаконности, в частности нарушений прав переселенцев».

«Обстрелы на Донбассе идут практически постоянно, так что тут ничего нового, – отметил в комментарии МаркерУА политэксперт Тарас Загородний. – Не думаю, что стоит ждать особого обострения 31 марта или на следующий день. Если такое всё же случиться, то военное положение могут ввести в отдельных районах, а именно – в Донецкой и Луганской областях. Вводить ВП по всей Украине никто не станет. Порошенко на это не пойдет после того, как «прокололся» с прошлой попыткой ввести ВП из-за нападения на украинские корабли в Керченском проливе. Даже тогда парламент (без решения которого ВП не ввести) дал понять, что не пойдет на выгодный для действующего президента перенос выборов. Аналогичные сигналы поступили с Запада. Так что попытка РФ провернуть этот сценарий, однозначно, не сорвет выборы. Они состоятся в положенные сроки. А Кремль рискует нарваться на усиление санкций».

По словам Загороднего, в любых серьезных провокациях на Донбассе (как обострении на фронте, так и в возможных терактах по обе стороны линии разграничения) будет явственно просматриваться российский след. Вряд ли РФ это надо.

«Они четко дали понять, что намерены дождаться смены украинской власти (и парламентские выборы тут тоже имеют значение), надеясь, что это повлияет на позицию официального Киева в отношение ОРДЛО и Крыма. Но Украину уже не вернуть в орбиту российского влияния. Так что, кто бы ни стал следующим президентом, каким бы ни было следующее правительство – они точно не станут плясать под дудку Кремля. Иначе их снесут сами украинцы», - отмечает эксперт.

«Для прифронтовых регионов со стороны Украины этот день будет означать, скорее всего, некоторое усиление обстрелов и провокаций, – говорит военный обозреватель Денис Попович. – Это будет элемент борьбы за смену власти в Украине, которую сейчас ведет Россия. Однако предпосылок для каких-то более или менее крупных изменений на линии фронта в ближайшие дни я не вижу. Россия ждет результатов выборов, а пока ситуация «подвисла». Именно от этих результатов и зависит дальнейшая политическая повестка. Поэтому главных событий в ОРДЛО и вокруг ОРДЛО следует ждать уже после того, как будет известен результат выборов».

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности, полковник СБУ (в отставке) Олег Стариков уверяет, что ничего особого 31 марта на Донбассе не произойдет, и ситуация будет развиваться по законам «конфликта малой интенсивности».

«Я вижу опасность не на фронте, а в глубоком тылу, если кто-то из политических сил решат сорвать выборы, – подчеркнул он. – Вот тогда это будет поражение на театре боевых действий в информационной войне – и существенно осложнит внутриполитическую обстановку. При таком сценарии Запад будет уже тогда жестко реагировать в отношении Украины. Лишь честное проведение выборов и признание их цивилизованным миром позволит нашей стране перейти на новый уровень развития государства и приблизит решение вооруженного конфликта на востоке страны, причем, независимо от того, кто будет избран».

Источник : http://avdeevka.city