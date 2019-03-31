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Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
31.03.2019 21:04
Сепаратист, который воевал на строне боевиков "ДНР" на Донбассе под командованием Игоря Стрелкова, умер на территории Российской Федерации.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о самоликвидации террориста "ДНР", который воевал на Донбассе в 2014-м, передает "Диалог.UA".
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, боевик, умерший, ДНР, ВСУ, Стрелков
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