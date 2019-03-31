Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России

31.03.2019 21:04

Сепаратист, который воевал на строне боевиков "ДНР" на Донбассе под командованием Игоря Стрелкова, умер на территории Российской Федерации.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о самоликвидации террориста "ДНР", который воевал на Донбассе в 2014-м, передает "Диалог.UA".