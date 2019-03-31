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Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе города.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты устраивают боевые позиции даже на кладбище в Петровском районе. При этом разрушаются могилы и, даже, по словам дончан, «гробы с могил повыворачивало»: «Между Красногоровкой и Петровским районом (жилплощадка, кирпичный завод ) кладбище. Орки там позиции оборудовали. Хлопец ездил на могилу. Так там гробы с могил повыварачивало».
В то же время, российские «СМИ» заявляют, что с кладбища «эвакуируют жителей». Последнее высказывание вызвало у дончан возмущение и негодование: «Путем эксгумации или отлавливая призраков? Какая-то новая дурь?».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, эвакуация, кладбище, могила, разрушения, ДНР, боевики
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