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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка

31.03.2019 20:02
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Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты устраивают боевые позиции даже на кладбище в Петровском районе. При этом разрушаются могилы и, даже, по словам дончан, «гробы с могил повыворачивало»: «Между Красногоровкой и Петровским районом (жилплощадка, кирпичный завод ) кладбище. Орки там позиции оборудовали. Хлопец ездил на могилу. Так там гробы с могил повыварачивало».

В то же время, российские «СМИ» заявляют, что с кладбища «эвакуируют жителей». Последнее высказывание вызвало у дончан возмущение и негодование: «Путем эксгумации или отлавливая призраков? Какая-то новая дурь?».



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, СМИ, эвакуация, кладбище, могила, разрушения, ДНР, боевики
 
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