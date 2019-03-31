Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка

31.03.2019 20:02

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированного Донецка в соцсетях сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты устраивают боевые позиции даже на кладбище в Петровском районе. При этом разрушаются могилы и, даже, по словам дончан, «гробы с могил повыворачивало»: «Между Красногоровкой и Петровским районом (жилплощадка, кирпичный завод ) кладбище. Орки там позиции оборудовали. Хлопец ездил на могилу. Так там гробы с могил повыварачивало».

В то же время, российские «СМИ» заявляют, что с кладбища «эвакуируют жителей». Последнее высказывание вызвало у дончан возмущение и негодование: «Путем эксгумации или отлавливая призраков? Какая-то новая дурь?».