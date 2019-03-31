Количество желающих пересекать линию разграничения уменьшается

31.03.2019 09:33

За прошедшие сутки, 30 марта, пассажиро-транспортный поток через контрольные пункты въезда-выезда в районе донбасской линии разграничения уменьшился по сравнению с предыдущим днем.

В общем вчера через КПВВ проследовало 24,8 тысячи человек и 3,5 тысячи транспортных средств, сообщает avdeevka.city.

Сутками же ранее через донбасские КПВВ проследовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Суточная сводка пересечения по каждому КПВВ выглядит за 30 марта следующим образом:

«Майорское» - 5615 человек и 860 транспортных средств;

«Марьинка» - 5550 человек и 1075 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 4480 человек и 910 транспортных средств;

«Гнутово» - 2405 человек и 675 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 6760 человек.

Также вчера в КПВВ «Станица Луганская» пограничники Лисичанского отряда обнаружили у гражданки Украины, которая двигалась в пешем порядке через линию соприкосновения на выход в сторону временно оккупированной территории Украины, партию косметических товаров на сумму 22 тыс. грн. Товар передан работникам фискальной службы для принятия правового решения.

Кроме того, вчера в КПВВ «Гнутово» прибыла женщина вместе с ребенком 2004 года рождения, которая следовала к временно оккупированной территории Украины пешком. Во время проверки документов украинка предъявила нотариальную доверенность родителей на вывоз девочки за границу. Однако в ходе проверки пограничники Донецкого отряда выяснили, что поручение было выдано незаконно, а именно - отец ребенка на момент выдачи доверенности находился на временно оккупированной территории Украины. О данном факте были проинформированы представители Нацполиции. Бабушка вместе с внучкой вынуждены были остаться на контролируемой территории Украины.