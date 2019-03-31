- В зоне ООС подорвался на мине член НВФ из батальона Прилепина 13:10
- Оккупанты РФ несут крупные потери: боевик "ЛНР" и наемник из Казахстана пополнили "бригаду 200"12:52
- Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР»12:27
- Сторонников «Л/ДНР» опустили с небес на землю, лишив последней надежды: интересное заявление российского эксперта12:10
- В Мариуполе на избирательном участке зафиксировано первое нарушение11:44
- Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»11:09
- ВСУ ответили на провокации противника: у НВФ двое убитых, шестеро раненых 10:52
- РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"10:31
- Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек09:49
- Количество желающих пересекать линию разграничения уменьшается09:33
Оккупанты РФ несут крупные потери: боевик "ЛНР" и наемник из Казахстана пополнили "бригаду 200"
Очередной боевик, уничтоженный на Донбасс, пополнил "бригаду 200" - на мине подорвался Сопильняк Владислав по кличке "Сопилка" и наемник из Казахстана.
Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" констатировал, что российско-оккупационные войска вновь пополняют "бригаду 200", передает "Диалог.UA".
На своей странице в Facebook он рассказал, что на Донбассе были ликвидированы сразу два террориста. ""Бригада 200" 29.03.19 пополнилась очередным бойцом Сопильняк "Сопилка" Владислав, разрыв мины", - написал Штефан.
Так, установлено, что боевика ликвидировали 23 марта, но об этом стало известно лишь сейчас. Согласно данным сайта "Миротворец", Сопильняк Владислав Валерьевич родился 19 декабря 1970 года в городе Хрустальный Луганской области.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, мина, наемник, ЛНР, потери, ВСУ, подрыв, соцсети, РФ
- Пополнение в "бригаде 200-х": на Донбассе ликвидирован наемник РФ, приехавший убивать украинцев из Стаханова
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- Боевик "ЛНР" облегчил задачу для ВСУ - предатель Присажнюк ликвидировал себя сам
- ВСУ превратили в "груз 200" Механика - ликвидирован казак полка Платова из Магадана
- Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»
- Самоликвидировались в бригаду "200-х": трое боевиков "ДНР" глупо подорвались на своей же мине в Горловке
- В зоне ООС подорвался на мине член НВФ из батальона Прилепина 13:10
- Оккупанты РФ несут крупные потери: боевик "ЛНР" и наемник из Казахстана пополнили "бригаду 200"12:52
- Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР»12:27
- Сторонников «Л/ДНР» опустили с небес на землю, лишив последней надежды: интересное заявление российского эксперта12:10
- В Мариуполе на избирательном участке зафиксировано первое нарушение11:44
- Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»11:09
- ВСУ ответили на провокации противника: у НВФ двое убитых, шестеро раненых 10:52
- РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"10:31
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка»10:12
- Боевики ударили из запрещенного "Минском" оружия, получили ответку ВСУ и потеряли восемь человек09:49
- В зоне ООС подорвался на мине член НВФ из батальона Прилепина 13:10
- Оккупанты РФ несут крупные потери: боевик "ЛНР" и наемник из Казахстана пополнили "бригаду 200"12:52
- Нолики строят из себя что-то: В «ДНР» признали «документы» «ЛНР»12:27
- Сторонников «Л/ДНР» опустили с небес на землю, лишив последней надежды: интересное заявление российского эксперта12:10
- В Мариуполе на избирательном участке зафиксировано первое нарушение11:44
- Кабмин меняет правила выплаты субсидий наличными11:27
- Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»11:09
- ВСУ ответили на провокации противника: у НВФ двое убитых, шестеро раненых 10:52
- РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"10:31
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Сопилка»10:12
- Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте09:09
- Эксперты рассказали, как похудеть без диет и спорта22:00
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- Синоптики ошарашили прогнозом погоды: антициклон готовит настоящую «революцию»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети