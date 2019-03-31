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Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»
31.03.2019 11:09
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей несут потери не только в живой силе, но и в технике. Так, ликвидированы ЗРК «Оса-АКМ» и станция РЭБ «Житель».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщает на своей странице, со ссылкой на данные разведки, офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц под временно оккупированной Горловкой был уничтожен ЗРК «Оса-АКМ».
Кроме того, в районе временно оккупированной Брянки в Луганской области была уничтожена автоматическая станция помех Р-330Ж «Житель» производства РФ, которая состоит на вооружении российской армии с 2008 года.
Теги: Донбасс, Горловка, разведка, ликвидация, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, военная техника, ракетный комплекс, соцсети
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