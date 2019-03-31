РФ пошла в атаку в день выборов в Украине: ВСУ отомстили боевикам, заставив считать "200-х" и "300-х"

31.03.2019 10:31

Силы ООС ответили на каждый обстрел противника, который трижды применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм.

За минувшие сутки, 30 марта, пророссийские боевики "ЛДНР" шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, враг дважды бил из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка. Также оккупанты РФ открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Песок. Более того, террористы накрыли бойцов ООС из минометов калибра 82 мм и минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Новотошковское и поселка Новолуганское. К несчастью, вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Согласно данным разведки, 30 марта двое боевиков были уничтожены, шестеро — ранены. С начала текущих суток обстрелов позиций Вооруженных сил Украины не зафиксировано.