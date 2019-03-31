Ситуация на КПВВ: У линии разграничения рекордно маленькие очереди — 75 машин

31.03.2019 08:29

КПВВ у линии разграничения сегодня, 31 марта, работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 0/20;

«Марьинка» - 0/20;

«Новотроицкое» - 10/5;

«Гнутово» - 10/10.