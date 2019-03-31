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Сторонников «Л/ДНР» опустили с небес на землю, лишив последней надежды: интересное заявление российского эксперта

31.03.2019 12:10
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Сторонников «Л/ДНР» опустили с небес на землю, лишив последней надежды: интересное заявление российского эксперта

Представители страны-агрессора Российской Федерации прямым текстом сделали намек донбасским боевикам, что им вообще нет смысла мечтать о проведении референдума относительно вопроса вхождения в состав России. Как передает replyua.net, с таким заявлением выступил ведущий научный сотрудник российского государственного Института стратегических исследований Олег Неменский. Его слова, сказанные в ходе круглого стола в Совете Федерации, привлекли внимание блогера Necro Mancer.

Неменский утверждает, что на Донбассе не наблюдалось такой консолидации власти и общества, как в Крыму. «Мне бы хотелось добавить, не было автономии, законного права проведения референдума и национальной идентичности большинства населения, которое бы отличалось от титульной общегосударственной», - отметил эксперт.

Ранее житель оккупированного Донецка, блогер «Фашик Донецкий» выразил убеждение, что очень скоро жителей временно оккупированных территорий Донбасса ожидает сильное разочарование «русским миром».



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, заявление
 
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