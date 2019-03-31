В Горловке на заводе по переработке пластика начался сильный пожар

31.03.2019 13:47

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области на нефункционирующем заводе по переработке пластика возник сильный пожар.

Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Как стало известно, пожар произошел в поселке Пантелеймоновка на улице Карла Маркса на заводе по переработке пластика ООО «Чистая Планета».

В «ведомстве» уточнили, что в результате пожара было уничтожено полуразрушенное одноэтажное здание размерами 20×150 метров, 3 тысячи м2 кровли и 400 м2 мусора.