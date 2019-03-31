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Архив - Донецкая область

В Горловке на заводе по переработке пластика начался сильный пожар

31.03.2019 13:47
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В Горловке на заводе по переработке пластика начался сильный пожар

В неподконтрольной украинскому правительству Горловке Донецкой области на нефункционирующем заводе по переработке пластика возник сильный пожар.

Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Как стало известно, пожар произошел в поселке Пантелеймоновка на улице Карла Маркса на заводе по переработке пластика ООО «Чистая Планета».

В «ведомстве» уточнили, что в результате пожара было уничтожено полуразрушенное одноэтажное здание размерами 20×150 метров, 3 тысячи м2 кровли и 400 м2 мусора.



Теги: Донбасс, Горловка, пожар, мусор, завод, МЧС, кровля, ООО, ДНР
 
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