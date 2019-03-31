В Мариуполе на избирательном участке зафиксировано первое нарушение

31.03.2019 11:44

Зафиксировано первое нарушение на избирательном участке №236, расположенном в ДК "Молодежный".

Как сообщает корреспондент 0629 с места событий, мужчина возрастом около 60 лет с внешними признаками алкогольного опьянения зарегистрировался, взял бюллетень, пошел в кабинку для голосования постоял там некоторое время и вышел.

На вопрос председателя избирательной комиссии, почему он не бросил бюллетень в урну, мариуполец ответил, что он его порвал. Как впоследствии выяснилось, бюллетень мужчина спрятал под одеждой.

Бюллетень изъяли. Сейчас составляется протокол о нарушении.