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Архив - Донецкая область

В Мариуполе на избирательном участке зафиксировано первое нарушение

31.03.2019 11:44
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В Мариуполе на избирательном участке зафиксировано первое нарушение

Зафиксировано первое нарушение на избирательном участке №236, расположенном в ДК "Молодежный".
Как сообщает корреспондент 0629 с места событий, мужчина возрастом около 60 лет с внешними признаками алкогольного опьянения зарегистрировался, взял бюллетень, пошел в кабинку для голосования постоял там некоторое время и вышел.
На вопрос председателя избирательной комиссии, почему он не бросил бюллетень в урну, мариуполец ответил, что он его порвал. Как впоследствии выяснилось, бюллетень мужчина спрятал под одеждой.
Бюллетень изъяли. Сейчас составляется протокол о нарушении.



Теги: Донбасс, Мариуполь, нарушение, избирательный участок
 
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