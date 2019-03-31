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Архив - Донецкая область

В зоне ООС подорвался на мине член НВФ из батальона Прилепина

31.03.2019 13:10
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В зоне ООС подорвался на мине член НВФ из батальона Прилепина

Подразделения НВФ понесли очередные потери в зоне ООС был убит член экс- батальона российского писателя и сторонника «ДНР» Захара Прилепина.

Об этом сообщил сам Прилепин на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Прилепин отметил, что член НВФ «Анапа» был убит миной. Также, сообщается, что еще несколько членов НВФ получили ранения. Прилепин добавил:

«В нашем батальоне снова потери. Обстрел, одна из мин упала на входе в блиндаж. „Анапа“ сидел ближе всех ко входу. Погиб мгновенно. Множественные осколочные ранения тела, несовместимые с жизнью. Фактически он принял основной удар на себя. Еще раненые. Есть тяжелые».

На сайте «Миротворец» сказано, что настоящее имя погибшие Александр Крикунов. Родился в 1986 году в Казахстане.



Теги: Донбасс, гибель, обстрел, ДНР, батальон, потери, соцсети, Захар Прилепин, НВФ, ООС
 
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