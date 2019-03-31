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Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому
В Славянске (Донецкая обл.) сегодня, 31 марта, для обеспечения процесса голосования на дому члены некоторых участковых комиссий вынуждены были за собственные средства нанимать такси или оплачивать бензин водителям-волонтерам. В противном случае, члены УИК должны были идти пешком с урнами. Об этом сообщает корреспондент «Донецких новостей».
В частности, такая ситуация сложилась на избирательном участке № 41194, расположенном в здании Славянского техникума Луганского национального аграрного университета (сельскохозяйственный техникум).
Как рассказали члены комиссии, на участке зарегистрировано 1033 избирателей, по состоянию на 15:00 проголосовало 480 человек (46,47%). Особенность участка в том, что он охватывает преимущественно жителей частного сектора.
«В основном это избиратели, которые проживают в частном секторе, из-за этого у нас очень территориально "разбросанный" участок. Это старые застройки», – пояснили члены комиссии.
На участке № 41194 на дому голосует 42 человека. «Со вчерашнего дня нам обещали транспорт. Сегодня в 08:30 нам было озвучено решение, что транспорта не будет. И мы с членами комиссии – скинулись деньгами, чтобы вызвать такси. И люди поехали на такси объезжать стариков, потому что старики ждут. И все это за личные средства. По закону, мы должны обеспечить голосование на дому. Но в законе не указано, что должно происходить перед выездом, в частности, по транспортному вопросу», – возмущаются члены УИК № 41194.
Как пояснила заместитель председателя окружной избирательной комиссии № 47 Любовь Чернявская, средства на транспорт при голосовании на дому не предусмотрены. «Предусмотреть, я так думаю, должна была Центральная избирательная комиссия», – считает она.
Председатель ОИК № 47 Дарья Олещенко констатировала, что в законе «О выборах президента Украины» не указано, что окружная комиссия в обязательном порядке должна обеспечивать голосование на дому транспортом. «Вы же понимаете, что если это многоэтажные застройки, то необходимости в предоставлении транспорта нет. Если это частный сектор, здесь вопрос уже решается относительно каждого участка. Законом о выборах президента регламентированы только три случая, когда избирательная комиссия должна обеспечить транспорт. Первое – во время передачи окружной комиссией избирательных бюллетеней в участковые комиссии. Второе – когда мы принимаем протоколы с результатами голосования. Третье – при передаче протоколов в Центральную избирательную комиссию. Другие случаи законом не регламентированы», – сказала она.
Олещенко подчеркнула, что в окружную комиссию не поступали заявления именно от участков по поводу того, чтобы был предоставлен транспорт. «К нам по этому вопросу обратилась лишь Славянская райгосадминистрация. И мы им также дали ответ, что мы действуем согласно Закона Украины и согласно выделенным средствам на транспортные услуги, поэтому посоветовали, что волонтерская помощь будет целесообразной», – уточнила председатель ОИК № 47,
Зампредседателя ОИК № 47 отметила, что в целом по городу процесс голосования на дому проходит без срывов. «Выкручиваются, кто как. Ходят по домам с урнами, как положено по три человека. Например, из микрорайона Артема нам отзвонились, что они уже всех обошли, и уже прошло голосование на дому для людей, которые не могут сами передвигаться. Просто в данном микрорайоне в основном многоэтажные дома, и там легче провести такое голосование. А относительно частного сектора – сами понимаете, там могут ходить и до самого вечера», – рассказала Любовь Чернявская.
«Урны есть. Люди голосуют. Жалобы относительно нарушений этих требований закона в окружную избирательную комиссию не поступали», – резюмировала председатель ОИК № 47 Дарья Олещенко относительно процесса голосования на дому.
Теги: Донбасс, Славянск, голосование, избирательная комиссия, урна
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