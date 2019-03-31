ВСУ ответили на провокации противника: у НВФ двое убитых, шестеро раненых

31.03.2019 10:52

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения в результате боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Так, подразделения НВФ шесть раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, при этом трижды применяли вооружения, запрещенные Минскими договоренностями, в частности, минометы калибра 82 и 120 мм

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» украинские позиции были обстреляны трижды:

два раза — из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле населенного пункта Пески.

В то же время, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник открывал огонь трижды из тяжелого вооружения:

два раза — из минометов калибра 82 мм — в районе населенного пункта Новотошковское;

из минометов калибра 120 мм — вблизи поселка Новолуганское.

По данным украинской разведки ответным огнем двух членов НВФ убили, шестеро получили ранения.

С полуночи 31 марта обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.