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У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»
01.04.2019 20:30
В Луганской области пропуск людей и автомобилей через КПВВ «Золотое» функционирует только с украинской стороны. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
В частности, он отметил:
«КПВВ Золотое функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними, и они рассказали, что та сторона никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны я видел, что КПВВ полностью готов к запуску и вопрос только в той стороне».
Также, Лиснянский добавил, что с начала года ни один человек из ОРЛО не пересекал линию разграничения через КПВВ Золотое.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, проблемы
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