У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»

01.04.2019 20:30

В Луганской области пропуск людей и автомобилей через КПВВ «Золотое» функционирует только с украинской стороны. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

В частности, он отметил:

«КПВВ Золотое функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними, и они рассказали, что та сторона никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны я видел, что КПВВ полностью готов к запуску и вопрос только в той стороне».

Также, Лиснянский добавил, что с начала года ни один человек из ОРЛО не пересекал линию разграничения через КПВВ Золотое.

Источник: https://donpress.com