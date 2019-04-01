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Архив - Донецкая область

У Денисовой рассказали о проблемах на КПВВ «Золотое»

01.04.2019 20:30
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В Луганской области пропуск людей и автомобилей через КПВВ «Золотое» функционирует только с украинской стороны. Об этом заявил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

В частности, он отметил:

«КПВВ Золотое функционирует с украинской стороны. Пограничники на месте есть, они работают. Я общался с ними, и они рассказали, что та сторона никого не пропускает и не дает людям, чтобы они шли на КПВВ. С украинской стороны я видел, что КПВВ полностью готов к запуску и вопрос только в той стороне».

Также, Лиснянский добавил, что с начала года ни один человек из ОРЛО не пересекал линию разграничения через КПВВ Золотое.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ, проблемы
 
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