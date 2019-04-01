Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины
Последние новости раздела
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка20:02
- Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому19:07
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев19:01
- Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь16:39
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения16:24
- В Горловке двое мирных жителей получили ранение во время обстрела 15:52
В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины
01.04.2019 13:30
В оккупированной Россией Донецкой области прокомментировали предварительные результаты выборов президента Украины и результат лидера гонки Владимира Зеленского, сообщает Главред.
Представитель так называемой милиции боевиков "ДНР" Эдуард Басурин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что в случае победы Зеленского на выборах президента Украины не стоит надеется на диалог.
"Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой Квартал 95 выезжал в зону АТО, давал концерты", - сказал он.
Басурин также считает, что не будет и прорыва в переговорном процессе по Донбассу в Минске.
Теги: Украина, Донбасс, ДНР, президентские выборы
Читайте также:
- Стало известно при каких условиях возможны выборы на Донбассе
- "Не прощу": Захарченко пригрозил Украине созданием "ХНР"
- Обмен пленными на Донбассе: Медведчук сообщил, как идет процесс
- Из Москвы пришел приказ: вслед за Захарченко на Украину напал и Плотницкий
- Битва за Донбасс: чего хочет Украина
- "ДНР" объявила Киеву "угольную блокаду"
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Боевики "Л/ДНР" сотрясают Донбасс единичными обстрелами, утроив ВСУ адские сутки накануне выборов11:10
- Ситуация на блокпостах Украны: на «Гнутово» маленькая очередь10:49
- Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу 22:02
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России21:04
- Боевики «ДНР» устраивают боевые позиции на кладбище в Петровском районе Донецка20:02
- Возмущения в Славянске: Члены комиссии сбросились деньгами, чтобы провести голосование на дому19:07
- Бойцы ВСУ отбили две атаки ДРГ «ДНР»: озвучены подробности боев19:01
- Сумасшедшая явка: Как голосует Мариуполь16:39
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения16:24
- Зеленский лидирует в 19 областях Украины13:40
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины13:30
- Глава ЦИК заявила о готовности объявить о втором туре выборов президента Украины13:20
- Стало известно, чью кандидатуру на пост президента поддержали военные в зоне ООС13:00
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- «Опора»: Зеленский стал победителем первого тура президентских выборов12:30
- В Украине изменился тариф на газ12:14
- В Украине стартует призыв на срочную военную службу12:01
- «Укрзализныця» увеличила стоимость грузовых перевозок11:43
- Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком11:35
- Жена по гороскопу: как разные знаки Зодиака ведут себя в браке12:45
- Ученые назвали худшую позу для сна09:33
- Новый собачий грипп может быть смертельно опасен для людей09:26
- Приметы и суеверия: почему нельзя давать соль соседям09:00
- Российский журналист рассказал, пойдет ли Путин в наступление после выборов в Украине20:30
- Сироп из одуванчика помогает при болезнях печени, почек и желудка: рецепт19:35
- Коррупция, олигархи и никаких шуток: что западные медиа пишут о выборах в Украине18:00
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака16:56
- В Кремле признали: "Дружбы с Украиной не будет, кто бы там ни стал президентом, шансов нет"16:07
- Выборы-2019: Меньше всего избирателей – на Луганщине, Донецкая область – на 7-м месте09:09
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки
- Бригада "ЛНР" обрушила огонь на мост под Золотым, по которому ездят гражданские - кадры последствий атаки
- Бойцы ВСУ дали "по зубам" боевикам под Авдеевкой и Песками, у "ДНР" опять потери