В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины

01.04.2019 13:30

В оккупированной Россией Донецкой области прокомментировали предварительные результаты выборов президента Украины и результат лидера гонки Владимира Зеленского, сообщает Главред.

Представитель так называемой милиции боевиков "ДНР" Эдуард Басурин в эфире телеканала Россия 24 заявил, что в случае победы Зеленского на выборах президента Украины не стоит надеется на диалог.

"Нет, с Зеленским не получится никакого диалога. Я хотел бы напомнить, что он со своей бригадой Квартал 95 выезжал в зону АТО, давал концерты", - сказал он.

Басурин также считает, что не будет и прорыва в переговорном процессе по Донбассу в Минске.