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Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты
02.04.2019 20:18
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области стягивают вооружение и разведывательную технику.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«29 марта БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 3 БМП-1, 1 БРДМ-2 и 1 подвижный разведывательный пункт (ПРП-4 «Нард») возле н. п. Петровское (21 км к югу от Донецка); а также 2 БМП-1 недалеко от н. п. Белая Каменка (51 км к югу от Донецка)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, боевики, бронетехника, БМП
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