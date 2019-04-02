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Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО
02.04.2019 21:22
В зоне ООС на Донбассе в районе Попасной Луганской области украинские военнослужащие 54-й механизированной бригады точным ударом из ПТУР уничтожили позицию подразделений НВФ.
Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.
На своей странице в соцсети Мысягин опубликовал видео удара ВСУ по позиции «ДНР» и отметил, что противник обстреливал украинские позиции из пулемета «Утес», в связи с чем бойцы приняли решение нанести ответный удар.
На данный момент точные потери противника неизвестны.
Теги: Донбасс, Луганская область, уничтожение, ДНР, потери, ВСУ, обстрелы, Попасная, соцсети, НВФ, ООС, позиции
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