Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО

02.04.2019 21:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы ВСУ уничтожили под Попасной позицию «ДНР». ВИДЕО

В зоне ООС на Донбассе в районе Попасной Луганской области украинские военнослужащие 54-й механизированной бригады точным ударом из ПТУР уничтожили позицию подразделений НВФ.

Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.

На своей странице в соцсети Мысягин опубликовал видео удара ВСУ по позиции «ДНР» и отметил, что противник обстреливал украинские позиции из пулемета «Утес», в связи с чем бойцы приняли решение нанести ответный удар.

На данный момент точные потери противника неизвестны.



Теги: Донбасс, Луганская область, уничтожение, ДНР, потери, ВСУ, обстрелы, Попасная, соцсети, НВФ, ООС, позиции
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх