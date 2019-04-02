Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста

02.04.2019 13:47

Государственная Азовская экологическая инспекция получила разрешение на то, чтобы войти на территорию ММК им. Ильича и МК «Азовсталь» и провести внеплановую проверку.

Уведомление об этом редакция 0629 получила официальным письмом от Государственной экологической инспекции Украины.

Сегодня, 2 апреля, в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам экологии старший госинспектор по охране окружающей среды Азовской экологической инспекции Виталий Прутков подтвердил эту информацию.

Проверка на ММКИ начнется уже завтра. Дата начала проверки на «Азовстали» уточняется.

Разрешение на внеплановую проверку было получено в результате массовых обращений мариупольцев в инспекцию.

От момента подачи жалобы до постановления о внеплановой проверке прошло 15 дней, уточнил Виталий Прутков.

Напомним, в настоящее время на территории Мариуполя действует мораторий на проверки частных компаний в связи с зоной проведения Операции объединенных сил.