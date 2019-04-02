Не до смеха! Мариупольцы поверили в акул и плоскую Землю. ВИДЕО

02.04.2019 11:29

Вчера 1 апреля в Украине, как и во всем мире отмечают День юмора. В этот праздник принято разыгрывать друзей и знакомых или просто подшучивать над ними. 0629 решили посмеяться вместе с горожанами и сообщить три фейка.

Мы рассказали мариупольцам, что британские ученые доказали, что Земля все же плоская, в Азовское море заплыли опасные акулы, а городская власть якобы решила не отключать отопление летом.

Удивительно, но большинство опрошенных не сразу поняли, что с ними шутят и услышанную информацию воспринимали серьезно. Теория плоской Земли показалась вполне убедительной многим горожанам, как и то, что в мелком Азовском море появились хищники. А идея покрывать долги Теплосети платой за отопление летом многим показалась вполне убедительной.