Огромные потери "Л/ДНР" за март попали в Сеть: более сотни боевиков пополнили "бригаду 200-х и 300-х"

02.04.2019 12:33

Бандформирования "Л/ДНР", которые полностью подчиняются армии Российской Федерации, потеряли очень много боевиков в боях на Донбассе в течение марта. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" опубликовал данные о больших потерях террористов "Л/ДНР" за март на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"По итогам марта в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы около 56 оккупантов и около 85 получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили 9 оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате суицида, убийство), и 16 получили ранения", - констатировал Штефан.

Также он подчеркнул, что реальные цифры могут отличаться в большую сторону, так как кураторы РФ занижают официальную статистику, чтобы привлекать новых боевиков в ряды. "Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочарованы идеями "русского мира" и т. н. "Новороссии" и освобождаются из подразделений российско-оккупационных войск", - добавил офицер ВСУ.