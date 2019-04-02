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Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев
Российско-оккупационные войска на захваченных территориях Донбасса существенно нарастили число и интенсивность обстрелов после первого тура выборов в Украине. Гибридная армия России совершила целых 13 обстрелов за сутки в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“, передает "Диалог.UA".
В частности, противник шесть раз ударил из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по бойцам ВСУ вблизи села Крымское. Боевики дважды обстреляли из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия защитников Украины в районе населенного пункта Новолуганское. Также оккупанты РФ били из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия у поселка Золотое-4 и Зайцево. Воины ООС пострадали от провокационных обстрелов врага из крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское
Теги: Донбасс, атака, обстрелы, оккупанты
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