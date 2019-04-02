Становится жарко! На Донбассе увеличилось количество обстрелов

02.04.2019 10:09

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Трое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"1 апреля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что сепаратисты (в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток) обстреляли пять раз украинских военных.

"Дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское" - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись населенные пункты: Крымское, Новолуганское, Золотое - 4, Зайцево, Новотошковское и хутор Вильный.

"С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецкое, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток" - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки, двое противников уничтожены и шестеро получили ранения. Также огнем уничтожена боевая машина пехоты НВФ.