- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, нарушив затишье после выборов: детали кровопролитных боев13:03
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского12:48
Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
Бойцы ВСУ заняли участок «серой зоны» на подступах к Донецку.
Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ICTV сегодня, 2 апреля, передает donpress.com.
В одну из промзон в окрестностях Донецка совершили вылазку украинские разведчики, задача которых — обустройство наблюдательных постов. Двигаться пришлось по узкой протоптанной тропинке, так как местность с обеих сторон заминирована. Наиболее благоприятное время для операции — предутренние часы, когда снижается риск быть замеченными при помощи тепловизоров.
Свои позиции бойцы устроили в одном из заброшенных зданий, которое до этого часто посещали члены группировки «ДНР» из ближайшего поселка. Строение, расположенное на возвышенности, облюбовали снайперы противника.
Сейчас разведчики заминировали все входы в здание и постоянно следят за границей «промки» в тепловизор. Планируется продержаться здесь некоторое время, для того чтобы сделать все возможное для безопасного продвижения пехоты.
«Это дает большие перспективы по занятию и контролю в будущем дороги, которая идет на Донецк», — объяснил военнослужащий ВСУ Роман.
Теги: Донецк, Донбасс, разведка, снайпер, ДНР, ВСУ, минирование, серая зона, противник, тепловизор
- У Захарченко заявили о крупном бое под Донецком и взятии в плен бойца ВСУ. ВИДЕО
- В зоне ООС украинские бойцы убили двух снайперов «ЛДНР»
- Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"
- Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены
- Боевики «ДНР» и российские оккупанты минируют дороги и обочины
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зафиксировано активное движение транспорта из РФ в ОРДЛО16:09
- Жители ОРДЛО посчитали нецелесообразным пересекать КПВВ для голосования, - Тука14:45
- Как голосовали в прифронтовом Счастье14:13
- Будет проведена внеплановая проверка мариупольских заводов Метинвеста13:47
- Боевики «ДНР» стягивают БМП, БРДМ и передвижные разведывательные пункты20:18
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО19:52
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев19:21
- Порошенко назначил стипендии детям погибших в ООС журналистов18:54
- У Зеленского назвали "важнейшую" причину, по которой актер не придет на дебаты с Порошенко18:21
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе17:54
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- В Луганске ухудшилась мобильная связь17:10
- Возле КПВВ «Еленовка» члены НВФ установили «Орден Иуды»16:52
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- Названо условие, при котором Порошенко победит во втором туре13:29
- Что ждет украинцев при президенте Зеленском: названы наиболее вероятные сценарии12:10
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко10:43
- Медики назвали продукты, вызывающие бессоницу22:38
- Как отличить симптомы ОРВИ от аллергии18:00
- Медики предупредили о вреде красителя в зубных пастах16:02
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- Украинских водителей ждет серьезное нововведение: это должен знать каждый
- В Донецке арестованы главари НВФ, которые курировали перевозки через линию разграничения
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"
- Митинг в Донецке к выборам отменен в последний момент - причины громкого решения Пушилина взорвали соцсети
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Боевик "ДНР", воевавший на Донбассе вместе со Стрелковым, "самоликвидировался" в России
- Рейтинг самых недоступных женщин по знаку Зодиака