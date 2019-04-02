Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО

02.04.2019 19:52

Бойцы ВСУ заняли участок «серой зоны» на подступах к Донецку.

Информация об этом прозвучала в эфире телеканала ICTV сегодня, 2 апреля, передает donpress.com.

В одну из промзон в окрестностях Донецка совершили вылазку украинские разведчики, задача которых — обустройство наблюдательных постов. Двигаться пришлось по узкой протоптанной тропинке, так как местность с обеих сторон заминирована. Наиболее благоприятное время для операции — предутренние часы, когда снижается риск быть замеченными при помощи тепловизоров.

Свои позиции бойцы устроили в одном из заброшенных зданий, которое до этого часто посещали члены группировки «ДНР» из ближайшего поселка. Строение, расположенное на возвышенности, облюбовали снайперы противника.

Сейчас разведчики заминировали все входы в здание и постоянно следят за границей «промки» в тепловизор. Планируется продержаться здесь некоторое время, для того чтобы сделать все возможное для безопасного продвижения пехоты.

«Это дает большие перспективы по занятию и контролю в будущем дороги, которая идет на Донецк», — объяснил военнослужащий ВСУ Роман.