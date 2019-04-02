В Горловке растет число суицидов, обнаруженных трупов и «внезапных» смертей

02.04.2019 21:52

Во временно оккупированной Горловке показатель смертности среди мирного населения достигает пугающих показателей. Так, неуклонно растет не только число «внезапных» смертей, но и суицидов. Кроме того, увеличилось число трупов, обнаруженных на территории города.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке уровень смертности мирного населения достигает шокирующих «показателей». Так, за последние три недели население города сократилось на 174 человека. Из них «внезапно скончались» 154 человека, совершили суицид 11 человек, найдено 9 трупов.

Пугает, что из 11 озвученных случаев суицида, 6 — за минувшую неделю.

Увеличилось число трупов, обнаруженных на территории города — за три недели найдено 9 трупов. Наблюдается печальная «стабильность» — по 3 трупа в неделю.

Говоря о «внезапных смертях», т.е. смерти людей умерших не в лечебных учреждениях и не в результате длительной болезни, зафиксировано 154 случая – 64, 53 и 37 соответственно. Число умерших в лечебных учреждениях старательно скрывается.

Однако, кроме смертности в Горловке, увеличилось число пропавших без вести. Так, за две недели пропали 8 человек, 6 из которых – в течение минувшей недели.