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ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев

02.04.2019 19:21
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ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев

На Донбассе 26 марта был ликвидирован наемник гибридной армии РФ из Макеевки по кличке Лысый.

О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Террорист Максим Коротаев по кличке Дысый простился с жизнью 26 марта нынешнего года спустя полмесяца после своего 41-го дня рождения. По данным Necro Mancer, Лысый был ликвидирован ВСУ в районе оккупированного "Днровцами" села Саханки, что на линии фронта.



Теги: Донбасс, война, ликвидация, наемник, ДНР, потери, ВСУ, Саханка, соцсети
 
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