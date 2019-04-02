ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев

02.04.2019 19:21

На Донбассе 26 марта был ликвидирован наемник гибридной армии РФ из Макеевки по кличке Лысый.

О потере в рядах оккупанта рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Террорист Максим Коротаев по кличке Дысый простился с жизнью 26 марта нынешнего года спустя полмесяца после своего 41-го дня рождения. По данным Necro Mancer, Лысый был ликвидирован ВСУ в районе оккупированного "Днровцами" села Саханки, что на линии фронта.