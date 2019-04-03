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Боевики "запутались в показаниях" и выдали новые фейки об "атаке против мирного населения" ВСУ
Террористы "молодых республик" на Донбассе путаются в собственной лжи, сочиняя страшилки про атаки армии Украины.
Боевики террористических "Л/ДНР" в очередной раз запутались в своих показаниях относительно несуществующей атаки Вооруженных сил Украины "против мирного населения", которая якобы произошла в воскресенье утром 31 марта, передает "Диалог.UA".
Так, террористы заявили о двух пенсионерах, которые пострадали из-за обстрелов в Зайцево.
По рассказу пострадавшей, она получила осколочное непроникающее ранение живота, а ее супруг – осколочное поверхностное ранение шеи.
Однако один из боевиков "прояснил" ситуацию, заявив, что лечащий врач пострадавших "чуть неверно дал инфу".
По словам сепаратиста, мирные жители якобы получили не осколочные, а пулевые ранения от пулеметов. Ранее в Сети высмеяли громкий фейк российских пропагандистов про "тайную тюрьму СБУ", который выдал беглый в РФ Прозоров. Фейк о "зверствах" ВСУ подхватили на росТВ, в частности о пытках в стенах тюрьмы рассказали в "шоу" Соловьева.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, терроризм, ДНР, ЛНР, боевики
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