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Архив - Донецкая область

ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»

03.04.2019 13:40
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ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»

Энергетики частично отключили от электроснабжения коммунальное предприятие «Вода Донбасса», которое снабжает водой всю Донецкую область, сообщает отдел по коммуникациям ПАО «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», передает ИА «Вчасно».
Отмечается, что электроснабжение было ограничено по причине того, что у КП «Вода Донбасса» окончился 90-дневный договор с ГП «Укринтерэнерго», а договор с новым поставщиком не был заключен.
По заявке ГП «Укринтэрэнерго» уже отключены от электроэнергии часть объектов КП «Вода Донбасса», среди них:
— насосная «Белокузьминовка», Константиновский район, поселок Белокузьминовка;
— подстанция 110 кВ «Клебан Бык», Константиновский район, поселок Клебан Бык;
— насосная 1-го подъёма, город Мариуполь.



Теги: Донбасс, отключение, ДТЭК, электроснабжение, КП "Вода Донбасса"
 
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