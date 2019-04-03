Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу

03.04.2019 15:32

Один из первых лидеров террористов Донбасса в Донецкой области Александр Ходаковский на свой странице в запрещенной в Украине социальной сети заявил, что результаты голосования на президентских выборах в первом туре в Украине кардинально изменили планы Российской Федерации относительно оккупированного Донбасса.

Как пишет replyua.net со ссылкой на обнародованное Ходаковским сообщение, террорист поведал, что Кремль был всего в одном шаге от того, чтобы принять радикальное решение относительно выдачи паспортов жителям оккупированной части Востока украинского государства. Если бы победил Петр Порошенко, Москва тут же выполнила такое решение, и начала бы выдавать российское гражданство всем желающим.



Но, после того, как победу в первом туре получил Зеленский, в Кремле резко остановились, и решили подождать итогов второго тура. И если победит таки Зеленский, то у Путина попытаются с ним договориться по «ЛДНР». В это же время террорист добавил: «Весь предел нашего влияния: выдадим паспорта РФ в ОРДЛО – не выдадим в «ЛДНР» паспорта. Поменялись расклады, и про документ примолкли. Но если бы побеждал Порошенко – их бы уже выдавали».