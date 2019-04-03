Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу

03.04.2019 15:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу

Один из первых лидеров террористов Донбасса в Донецкой области Александр Ходаковский на свой странице в запрещенной в Украине социальной сети заявил, что результаты голосования на президентских выборах в первом туре в Украине кардинально изменили планы Российской Федерации относительно оккупированного Донбасса. 

Как пишет replyua.net со ссылкой на обнародованное Ходаковским сообщение, террорист поведал, что Кремль был всего в одном шаге от того, чтобы принять радикальное решение относительно выдачи паспортов жителям оккупированной части Востока украинского государства. Если бы победил Петр Порошенко, Москва тут же выполнила такое решение, и начала бы выдавать российское гражданство всем желающим.


Но, после того, как победу в первом туре получил Зеленский, в Кремле резко остановились, и решили подождать итогов второго тура. И если победит таки Зеленский, то у Путина попытаются с ним договориться по «ЛДНР». В это же время террорист добавил: «Весь предел нашего влияния: выдадим паспорта РФ в ОРДЛО – не выдадим в «ЛДНР» паспорта. Поменялись расклады, и про документ примолкли. Но если бы побеждал Порошенко – их бы уже выдавали».



Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх