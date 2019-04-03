КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции

03.04.2019 10:20

КПВВ "Гнутово", расположенный на линии разграничения в Донецкой области, с 5 по 7 апреля будет закрыт на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook, информирует СТРАНА.ua.

"Для обеспечения безопасности проведения работ по решению командующего Объединенными силами с 5 по 7 апреля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ «Гнутово»", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это минимально необходимое время для обновления дорожного покрытия, монтажа конструкций, подключения к сетям электро - и водоснабжения и водоотвода.

Сообщается, что пока в КПВВ "Гнутово", расположенном в пределах гуманитарного дорожного коридора "Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь", смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для лиц, которые пересекают линию разграничения.

Как отметили в пресс-службе, благодаря обустройству КПВВ "Гнутово" будут созданы комфортные условия для пересечения линии разграничения в любое время года и увеличена его пропускная способность.