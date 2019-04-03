Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке

03.04.2019 17:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке

В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о закрытии известного супермаркета «Амстор», расположенного на бульваре Шевченко.

Так, пользователи отметили, что «Амстор» полностью закрыли «на замок»:

«Амстор на Шевченко- все»

В комментариях пользователи отмечают, что закрытие популярного ранее супермаркета говорит о низкой покупательской способности местного населения:

«Налицо высокая покупательная способность населения и экономическое процветание»

«Отмучился».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донецк, Донбасс, закрытие, супермаркет, Амстор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх