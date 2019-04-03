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«Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке
03.04.2019 17:58
В социальных сетях жители неподконтрольного Украине Донецка сообщают о закрытии известного супермаркета «Амстор», расположенного на бульваре Шевченко.
Так, пользователи отметили, что «Амстор» полностью закрыли «на замок»:
«Амстор на Шевченко- все»
В комментариях пользователи отмечают, что закрытие популярного ранее супермаркета говорит о низкой покупательской способности местного населения:
«Налицо высокая покупательная способность населения и экономическое процветание»
«Отмучился».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, закрытие, супермаркет, Амстор
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