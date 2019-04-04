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Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства
04.04.2019 08:45
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе блокпоста Еленовка устанавливают самодельные взрывные устройства. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Примерно в 150 м к юго‑западу от блокпоста возле н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго‑западу от Донецка) члены патруля Миссии впервые увидели пластиковую бутылку черного цвета с взрывателем (по оценке, самодельное взрывное устройство) и металлический провод рядом с бетонным блоком на разделительной полосе дороги, которой ежедневно пользуются мирные жители и патрули СММ».
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики
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