Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства

04.04.2019 08:45

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области, в районе блокпоста Еленовка устанавливают самодельные взрывные устройства. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 31 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Примерно в 150 м к юго‑западу от блокпоста возле н. п. Оленовка (неподконтрольный правительству, 23 км к юго‑западу от Донецка) члены патруля Миссии впервые увидели пластиковую бутылку черного цвета с взрывателем (по оценке, самодельное взрывное устройство) и металлический провод рядом с бетонным блоком на разделительной полосе дороги, которой ежедневно пользуются мирные жители и патрули СММ».