Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы

04.04.2019 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Докучаевске устроили тотальные проверки населения. Город закрыт. К людям врываются в квартиры. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Докучаевске боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку. Город закрыт на въезд и выезд. Вооруженные боевики врываются в жилища мирных жителей. Там, где дверь не открывают, например, хозяева на работе, квартира просто вскрывается. Жители города говорят, что на проверки «заехали иногородние».

Жители временно оккупированного города возмущены и напуганы. В довершение к обыскам и бесчинствам боевиков в городе пропала вода. Вот как жители города в соцсетях описывают происходящее:

«Доброе утро! Кто что знает, почему закрыта трасса на Донецк? На вокзале сказали, приблизительно до 12 часов. А причину не сказали»,

«А мне вчера сказали на два дня, а сегодня на автостанции сказали, может быть до 17.00»,

«Анна, какое ДРГ? Не наводите панику — плановая проверка населения»,

«Артем, так это ж иногородние, «не проплаченные» заехали — может и потрясут»,

«На блокпосту сказали что на сутки город закрыт. Причину не говорят»,

«Светлана, дальше будем выживать. Худо-бедно, но как то будем. С трассой, думается, временное неудобство. С водой – сложнее»,

«Воду дайте. Хоть с Майки!»

«Валентина, может вам и повезло, что пришли воспитанные, к некоторым зашли настоящие хамы, которым абсолютно все равно было на плачущего маленького ребенка. Они стояли на своем и не давали девушке закрыть дверь, чтоб успокоить своего ребенка»,

«Так почему они двери квартир вскрывают?»,

«На Ватутина 5 третий подьезд третий этаж, вскрыли квартиру».

«Докуч. по квартирам ходят уйобки в камуфляже с белыми повязками на рукавах. будьте осторожны»,

«Что хотят? что-нить спрашивают? проверяют?»,

«Не знаю что хотят. одно животное с папкой с ним трое с автоматами. трасса в докуч перекрыта»,

«Пишут, город перекрыли, люди на работу не доехали. Шукають когось?»

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Докучаевск, ДНР, боевики, проверки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх