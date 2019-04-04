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Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой

04.04.2019 12:30
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Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой

Гибридная армия Российской Федерации применяет для обстрелов Вооруженных сил Украины на Донбассе минометы крупного калибра.

В штабе ООС отмечают, что боевики "Л/ДНР" в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” дважды обстреляли украинских военных, передает "Диалог.UA" Оккупанты РФ били из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое.

Также террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия  вблизи села Лебединское. 

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ противник совершил четыре провокации.

В частности, сепаратисты атаковали позиции ВСУ из минометов калибров 120 и 82 мм у села Крымское. Из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник вел обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское и вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, боевики, ООС
 
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