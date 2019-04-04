- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка07:51
- Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы07:30
- В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского20:00
- Под Мариуполем временно закроют КПВВ 19:00
- «Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке17:58
- Боевики во время учений случайно сожгли пять боевых машин16:10
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу15:32
- ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»13:40
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк12:45
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
"Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
Даже ярые поклонники "русского мира" спустя 5 лет оккупации мечтают о возвращении под контроль Киева.
О настроениях в оккупированном Донецке рассказал в Twitter пользователь под ником Alex Afonin, передает "Диалог.UA".
Alex Afonin рассказал о разговоре со старыми товарищами из города Донецка, который вот уже 5 лет находится под оккупацией гибридной армией РФ. Созданная Кремлем "ДНР" пришлась им не по душе.
"Достала эта банановая "республика", как колония. Ни жизни, ни прав", - пожаловались Alex Afonin дончане. В Россию они ехать не хотят, так как там, с их же слов, к жителям Донбасса "относятся как к скоту".
"С удовольствием бы выехали в Украину, хотя бы в Славянск", - мечтают "ДНРовцы". Однако ехать они боятся, так как в 2014-м поддержали вторжение РФ и находятся в "черном списке" врагов Украины на "Миротворце".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, сепаратисты, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Боевики «ДНР» недовольны низким уровнем обеспечения
- В «Л/ДНР» запахло переворотом
- Захарченко кардинально меняет курс “ДНР”: “ихтамнеты” шокированы новыми правилами
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- "Чтобы вопросы не задавали, почему колбаса подорожала", - сепаратисты уличили боевиков в манипуляции "атакой" ВСУ
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка07:51
- Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы07:30
- В «ДНР» отреагировали на возможную победу Зеленского20:00
- Под Мариуполем временно закроют КПВВ 19:00
- «Отмучился»: дончане сообщили о закрытии популярного супермаркета в Донецке17:58
- Боевики во время учений случайно сожгли пять боевых машин16:10
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу15:32
- ДТЭК частично отключил электроснабжение КП «Вода Донбасса»13:40
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк12:45
- КПВВ "Гнутово" закроют на три дня для реконструкции10:20
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка07:51
- Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне07:47
- Боевики «ДНР» устроили в Докучаевске тотальные проверки. Город закрыт. Люди испуганы07:30
- В НСК Олимпиский отреагировали на заявление Зеленского о дебатах07:10
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- Фермеры пытаются побороть таинственную болезнь, поражающую яблони21:48
- Рубль рухнет: в России бьют тревогу из-за новых санкций США21:15
- Долги за коммунальные услуги: автоматического начисления пени не будет21:00
- Известный астролог назвал имя нового президента Украины20:46
- Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы и примирения20:30
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- Месяц рождения может выдать ваш темный секрет10:30
- Врачи назвали самые опасные для здоровья привычки10:16
- Можно ли принимать душ во время болезни?09:30
- Украинцев с 1 апреля начали лечить по-новому: что делать тем, кто не подписал декларацию07:31
- Все президенты так побеждали: появилось интересное объяснение результата Зеленского на выборах22:38
- Медведчук зловеще прогнозирует, что Зеленскому скоро будет не до смеха17:28
- Зеленский или Порошенко: Кравчук рассказал, кому будет проще решить конфликт на Донбассе16:28
- Деньги вместо субсидий. Как проходит монетизация15:48
- Политолог рассказал, с кем из "старых политиков" Зеленский может пойти на сделку15:18
- «От этого будет зависеть результат второго тура»: Порошенко обратился к Зеленскому с важнейшим призывом
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- Известный астролог назвал имя следующего Президента: «Фальсификаторы не смогут!»
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Горловка под обстрелом: повреждены жилые дома, гаражи, детская площадка
- Порошенко перепутал Гвоздика с Усиком
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- В ОРДО разочарованы результатами первого тура выборов президента Украины