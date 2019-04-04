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Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта
04.04.2019 11:00
Во временно неподконтрольном Украине Докучаевске открыли трассу, ведущую на Донецк, которая была закрыта вчера весь день. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их данным, трасса была открыта вчера вечером, 3 апреля, незадолго до начала комендантского часа.
«Вчера в 21.00 открыли», — пишут пользователи.
Ранее на местном автовокзале обещали открыть трассу к 17:00. Причина закрытия так и осталась неизвестной.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Докучаевск, трасса
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