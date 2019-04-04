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Архив - Донецкая область

Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам

04.04.2019 10:48
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Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам

В течение суток, 3 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, пишет УНИАН.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов.

Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, оружие, военные, обстрел
 
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