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Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам
04.04.2019 10:48
В течение суток, 3 апреля, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив четыре раза вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на странице в соцсети Facebook, пишет УНИАН.
На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двоих и ранив троих оккупантов.
Также обезврежено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, оружие, военные, обстрел
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