Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк

05.04.2019 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш с рабочей поездкой прибыл в Донецк

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш сегодня прибыл в неподконтрольный Украине Донецк с рабочим визитом.

Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ, передает donpress.com.

В ходе поездки Фриш намерен посетить Донецкий следственный изолятор и Торезскую и Никитовскую исправительные колонии, где содержатся украинские военнослужащие. Кроме того, представитель ОБСЕ встретится с ними и проверит условия их содержания.



Теги: Донецк, Донбасс, гуманитарная помощь, ОБСЕ, следственный изолятор, ВСУ, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх