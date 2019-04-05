Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан

05.04.2019 20:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан

В зоне ООС контрольный пункт въезда и выезда «Марьинка» попал под обстрел, в результате чего один пограничник ранен, пропуск через КПВВ временно приостановлен. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, пишет ДонПресс.
Так, представитель ГПСУ отметил:
«Около 14:00 старший смены на нулевом блокпосте КПВВ „Марьинка“ получил пулевое ранение в результате обстрела из снайперского оружия со стороны временно оккупированной территории. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное. Сейчас ему оказана первая медицинская помощь и его доставили в ближайшее медицинское учреждение».
На данный момент пропуск лиц и транспортных средств, решением штаба ООС, временно приостановлен.



Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, обстрел, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх