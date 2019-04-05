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Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
На Донбассе военные Вооруженных сил Украины уничтожили двух оккупантов и вражескую технику с боеприпасами. Также еще один боевик был ранен.
Информацию предоставляет волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети Facebook, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, бойцы группы "К-2 из 54-й механизированной бригады снова отличись. Так, был ликвидирован "Урал" сепаратистов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций, располагающихся в районе поселка Золотое. Отмечается, что за действиями террористов наблюдали, их вели с воздуха. Затем армия ВСУ дождалась момента начала разгрузки и нанесла фееричный удар. "Также серьезно был поврежден МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции", - отметил Юрий Мысягин.
Теги: Донбасс, ликвидация, беспилотник, боевики, потери, ВСУ, военная техника, Золотое
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- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
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