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Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику

05.04.2019 14:12
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Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику

На Донбассе военные Вооруженных сил Украины уничтожили двух оккупантов и вражескую технику с боеприпасами. Также еще один боевик был ранен.

Информацию предоставляет волонтер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети Facebook, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, бойцы группы "К-2 из 54-й механизированной бригады снова отличись. Так, был ликвидирован "Урал" сепаратистов вместе с боекомплектом, который только доставили на одну из позиций, располагающихся в районе поселка Золотое. Отмечается, что за действиями террористов наблюдали, их вели с воздуха. Затем армия ВСУ дождалась момента начала разгрузки и нанесла фееричный удар. "Также серьезно был поврежден МТЛБ, который смог отъехать, но вскоре заглох в 300 метрах в стороне от позиции", - отметил Юрий Мысягин.



Теги: Донбасс, ликвидация, беспилотник, боевики, потери, ВСУ, военная техника, Золотое
 
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