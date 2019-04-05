Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»

05.04.2019 16:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»

В апреле в «ДНР» средний размер пенсии составил 5 002 руб. Об этом свидетельствует информация «пенсионного фонда ДНР» о начале пенсионных выплат, пишут Донецкие новости.
«Начато финансирование выплаты пенсий гражданским пенсионерам и пенсионерам силовых структур. В апреле 2019 года планируется выплатить пенсий 671,9 тыс. гражданам на общую сумму 3 360,7 млн руб.», – говорится в сообщении.
Таким образом средний размер пенсии в «ДНР» составляет 5 002 руб., что в перерасчете по местному курсу валют на 05.04.2019 соответствует 2 093 грн. Это в 2 раза (на 48%) меньше, чем средняя пенсия на подконтрольной украинской власти части Донецкой области.
Как сообщалось ранее, в марте в Донецкой области средний размер пенсии составил 4 025 грн.



Теги: Донбасс, размер, ДНР, пенсии
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх