На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»

05.04.2019 16:39

В апреле в «ДНР» средний размер пенсии составил 5 002 руб. Об этом свидетельствует информация «пенсионного фонда ДНР» о начале пенсионных выплат, пишут Донецкие новости.

«Начато финансирование выплаты пенсий гражданским пенсионерам и пенсионерам силовых структур. В апреле 2019 года планируется выплатить пенсий 671,9 тыс. гражданам на общую сумму 3 360,7 млн руб.», – говорится в сообщении.

Таким образом средний размер пенсии в «ДНР» составляет 5 002 руб., что в перерасчете по местному курсу валют на 05.04.2019 соответствует 2 093 грн. Это в 2 раза (на 48%) меньше, чем средняя пенсия на подконтрольной украинской власти части Донецкой области.

Как сообщалось ранее, в марте в Донецкой области средний размер пенсии составил 4 025 грн.