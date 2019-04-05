- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
- Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)08:30
На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены
За минувшие сутки, 4 апреля, пророссийские боевики десять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом восемь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение с расходом 33 боеприпасы калибров 152, 122, 120 и 82 мм. Также враг обстреливал наших защитников с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов у Лебединского. Минометы калибров 120 и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие были применены у Авдеевки. Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники ударили в районе Песков, а из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около Талаковки. А автоматические станковые гранатометы пошли в ход в районе Павлополя, а из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов стреляли около Новоселовки 2.
А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из артиллерийских систем калибра 152 мм по взводному опорному пункту ООС в районе Новотошковского.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 4 апреля огнем четырех оккупантов было уничтожено, двух – ранены. Также огнем уничтожено одну единицу военной техники российско-оккупационных войск", - рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, разведка, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ
- Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор
- На Донбассе ВСУ ответным огнем нанесли большие потери боевикам
- Силы ООС удержали Южное: стало известно о крупных потерях боевиков во время атаки
- ВСУ уничтожили 30 террористов армии РФ, десятки раненых: подробности боев с силами ООС
- Черные сутки на Донбассе унесли жизни сразу четырех бойцов ВСУ - оккупанты РФ поплатились огромными потерями
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
- Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)08:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком22:39
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают21:46
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- «Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина21:11
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю20:49
- Оккупанты "ЛНР" отличились циничной криминальной выходкой на Донбассе20:30
- «Разорвет на куски»: Порошенко показал, что будет с армией Путина в случае наступления на Украину20:15
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз