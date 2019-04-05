Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой

05.04.2019 12:08
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой

В Авдеевке в результате ДТП на месте погиб боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" Федоришин Роман, который защищал Украину на Донбассе с 2014-го.

В районе проведения ООС погиб военный Роман Федоришин из Львовской области, у которого осталась маленькая трехлетняя дочь Виктория, передает "Диалог.UA" "Он доброволец.

С 2014-го на фронте. Получил тяжелое ранение. Однако снова и снова возвращался на войну. Никогда не жаловался на здоровье. Добрый и радостный всегда. В нем было столько жизни. Вчера его не стало", - написала Елена Живко в Facebook. Первая отдельная штурмовая рота ДУК "ПС" сообщила, что Федоришин погиб в результате ДТП. "2 апреля в Авдеевке в результате ДТП на месте погиб боец Первой отдельной штурмовой роты ДУК "ПС" друг Федя - Федоришин Роман Игоревич. Чрезвычайный воин: прошел Майдан, все годы войны воевал в составе "Правого сектора". Участвовал не в одном ожесточенном бою, был тяжело ранен при штурме "Алмазов"", - отметили в роте.



Теги: Донбасс, война, Авдеевка, гибель, ДТП, добровольцы, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх