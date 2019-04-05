Последние новости раздела
- Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области12:31
- Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой12:08
- В ОБСЕ назвали число граждан, умерших при пересечении КПВВ 11:49
- Держат фронт под снайперским огнем: яркое фото украинских бойцов под Желобком11:30
- Оккупанты РФ били по позициям ООС из ПТРК и 152-мм артиллерии, пытаясь продвинуться на линии фронта11:11
- Жительница неподконтрольной Горловки показала цены на лекарства 10:52
- В Дебальцево мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР»10:30
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе10:12
- В Бахмуте попрощались с бойцом ВСУ Александром Милютиным с позывным «Дед» 09:28
- Ситуация в пунктах пропуска утром 05.03.201909:09
Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области
05.04.2019 12:31
В Донецкой области представители СММ констатировали в период с вечера 2 апреля по вечер 3 апреля увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (около 60), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 80 взрывов).
Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго‑востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо‑востоку от Мариуполя), а также в районах к югу, юго‑востоку и юго‑западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ.
Напомним, что 4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы, ДФС
Читайте также:
- Названо место, где в Донецкой области стреляли чаще всего
- В ОБСЕ зафиксировали более 600 взрывов на Донбассе
- Взрывы переместились на юг Донецкой области
- Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ
- В Донецкой области почти в три раза выросло количество взрывов
- Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области12:31
- Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой12:08
- В ОБСЕ назвали число граждан, умерших при пересечении КПВВ 11:49
- Держат фронт под снайперским огнем: яркое фото украинских бойцов под Желобком11:30
- Оккупанты РФ били по позициям ООС из ПТРК и 152-мм артиллерии, пытаясь продвинуться на линии фронта11:11
- Жительница неподконтрольной Горловки показала цены на лекарства 10:52
- В Дебальцево мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР»10:30
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе10:12
- Боевики «ЛНР» понесли потери в живой силе и технике09:50
- В Бахмуте попрощались с бойцом ВСУ Александром Милютиным с позывным «Дед» 09:28
- Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области12:31
- Погиб воин ВСУ, защищавший Донбасс с 2014-го, - 3-летняя дочь Романа Федоришиа осталась сиротой12:08
- В Китае придумали "вертикальную" парковку автомобилей (ВИДЕО)12:00
- В ОБСЕ назвали число граждан, умерших при пересечении КПВВ 11:49
- Порошенко и Зеленский сдали "кандидатские" анализы (ВИДЕО)11:40
- Держат фронт под снайперским огнем: яркое фото украинских бойцов под Желобком11:30
- Оккупанты РФ били по позициям ООС из ПТРК и 152-мм артиллерии, пытаясь продвинуться на линии фронта11:11
- В Сети появились первые кадры из нового «Терминатора»11:00
- Жительница неподконтрольной Горловки показала цены на лекарства 10:52
- В Дебальцево мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР»10:30
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев