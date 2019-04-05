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Архив - Донецкая область

Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области

05.04.2019 12:31
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Появилась новая сводка СММ по обстрелам Донецкой области

В Донецкой области представители СММ констатировали в период с вечера 2 апреля по вечер 3 апреля увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (около 60), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 80 взрывов).

Наибольшее количество нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и юго‑востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 31 км к северо‑востоку от Мариуполя), а также в районах к югу, юго‑востоку и юго‑западу от Донецкой фильтровальной станции (ДФС; 15 км к северу от Донецка), сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ.

Напомним, что 4 апреля российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.



Теги: Донбасс, Донецкая область, ОБСЕ, взрывы, обстрелы, ДФС
 
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