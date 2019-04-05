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Архив - Донецкая область

Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве

05.04.2019 22:31
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Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве

Нелепый закон, принятый его шестерками о запрете вывоза из «республики» мизерных остатков прошлогоднего зерна точно не пойдет им на пользу. Жадность Донецкого революционера Дениса Владимировича Пушилина погубит его и затащит в помойную яму его окружение. 

Тяжелую промышленность уже ушатали, кругом все разворовано, единственное «спасение» — импорт зерна, но судя по всему, и этому не бывать. Да и вывозить уже нечего. Все давно уничтожено голодными толпами людей, которые в конце 2018 года просто смели всю зерновую продукцию с прилавков, что привело к резкому скачку цен и массовым недовольствам населения.
Другими словами –все плохо. Ну, это как посмотреть…
Судя по «официальным» итогам уборочной кампании 2018 года в «ДНР», был поставлен просто рекорд. Нет, не мировой рекорд, а рекорд Вселенной! Вот, министр агрополитики Артем Крамаренко лично намолол своим языком 261,3 тысяч тонн зерновых и увеличил площадь под овощные культуры на 600 гектаров!
Круто, правда?! Даже японцы со своей ультрапрогрессивной экономикой и передовыми инновациями, за десятилетия не могли достичь того технологического чуда, которое достигла «ДНР»! С такими темпами, через пару лет «ДНР» станет просто житницей Европы. И не только
Но тут у Чепушилы есть запасной вариант. Если его обвинят в чем-то, например, – в воровстве, то он скажет: все уже было украдено до нас!

Источник: news.dn.ua



Теги: экономика, Донецк, Донбасс, закон, рост цен, зерно, ДНР, Пушилин
 
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