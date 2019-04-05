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Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"
Некогда очень оживленный железнодорожный узел Иловайск превратился в кладбище – кладбище различных товарных железнодорожных вагонов, доведенных до такого состояния, что путь для них один – на металлолом. Блогер Люфт Ганза разместил в Twitter фото этого "кладбища" из Иловайска, прокомментировав это более чем лаконично: "Иловайск сегодня...", передает "Диалог.UA".
Сотни ржавых вагонов, которые в "молодой и стремительно развивающейся республике" никому не нужны. В "ДНР" возить вагонами попросту нечего, да и некуда. Промышленные предприятия преимущественно или простаивают, или работают так, что отличить такую работу от простоя крайне сложно. Транспорт, особенно грузовые перевозки, которые в советское время называли "кровеносные сосуды экономики", пребывает в "республике" фактически в анабиозе. Сотни ржавеющих на станции вагонов больше похожи не на "кровь", а на "тромб", который, как известно, может убить организм. Впрочем, убивать уже практически нечего. На оккупированной территории от некогда мощной промышленности осталось жалкое подобие. А иначе и быть не могло. Большинство донбасских предприятий – прямые конкуренты предприятий российских. Причем, в довоенное время очень сильные и зачастую более удачливые конкуренты. Потому стоит ли удивляться, тому, что "русский мир" сделал на оккупированных территориях? "Полный расцвет города", - едко в комментариях отметил один из подписчиков блогера. Напомним, мрачное фото с Донбасса показало всю суть "братьев" из РФ, и что из себя на самом деле представляет "защитница" Россия. Добавим, из ОРДО мечтают сбежать уже даже ярые сепаратисты.
Теги: Донбасс, Иловайск, фото, вокзал, шок, достижение
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