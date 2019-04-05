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В Дебальцево мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР»
05.04.2019 10:30
Во временно оккупированном Дебальцево и других населенных пунктах мужчинам разносят «повестки военкомата ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Дебальцево и других населенных пунктах рассылают или вручают лично «повестки военкомата ДНР». Однако, мужчины не спешат «стать на воинский учет» и игнорируют их.
Вот что пишет один из жителей временно оккупированного Дебальцево и прилагает к фото самой повестки и переписки с «работником военкомата»:
«Дебальцево Ордло Донецк Пришла мне очередная повестка в Ордло. Две ранее я игнорировал. Эта тоже не станет исключением. Только вдумайтесь: «Повестка в военкомат ДНР». Жесть».
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Теги: Донбасс, Дебальцево, оккупация, мужчины, военкомат, ДНР, повестка
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