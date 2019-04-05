- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- Боевики «ДНР» устанавливают рядом с блокпостами самодельные взрывные устройства08:45
- Беларусь депортировала в Украину экс-сотрудника «МГБ ДНР» (ВИДЕО)08:30
В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания
Во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» применяют к людям средневековые наказания. Дончане шокированы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка были шокированы беспределом, творимым оккупационными властями. Под видом наказания за мелкое воровство – двое приятелей украли в магазине носки – вместо того, чтобы вызвать «полицию» воров, в качестве наказания, раздели донага и заставили так стоять.
Фотографии этой экзекуции были выложены в соцсеть и вызвали бурное обсуждение. Большинство участников обсуждения возмущены и негодуют:
«Ужас… полная деградация...»,
«Вы правда хотите жить в обществе, где практикуются такие наказания?»,
«Интересно, что хоть украли???»,
«Носки»,
«За такое можно и срок получить, издевательство чистой воды, люди потихоньку теряют человеческий облик»,
«Кто им дал право так поступать??? Это что такое?? На это есть полиция!!!»,
«Какая полиция ?? О чем вы?!»,
«Ужас! все правительство ДНР раздеть нагло и к стенке. вот там где воруют»,
«Какой кошмар. Куда катится мир? Мне жаль наших детей что им прийдется жить в полной деградации!!»,
«Жестоко и унизительно. Не одобряю тех, кто раздел пацанов, так проблемы не решаются»,
«Что они украли и где? Почему их не отправили в полицию? Кто именно их раздел и поставил в таком виде? Треш полный, если это реально Донецк...».
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, наказание, ДНР, воровство, соцсети
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери
- В «ДНР» начали продавать хлеб с проволокой
- Жители Донецка открыто проклинают боевиков "ДНР" в соцсетях: город потрясен крупным ЧП
- У Захарченко в Донецке закрывается бывший «МЕТРО» теперешний «МОСТ»
- "ДНРовцы" "освободили" Донецк от железнодорожных путей - дончане в ярости клянут оккупантов
- "Покорителю Лондона и Варшавы" Захарченко осталось недолго: Кремль ищет замену "накосячившему" главарю "ДНР"
- В Донецке творится беспредел – к людям применяются средневековые наказания08:51
- В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО08:28
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Расклады на Донбассе поменялись: экс-главарь «ДНР» взгрустнул из-за развода с паспортами РФ14:48
- Боевики "Л/ДНР" накаляют обстановку после убийства двух бойцов ООС: где гремят атаки на передовой 12:30
- На Донбассе закроют КПВВ «Гнутово»12:02
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз11:31
- Трасса Докучаевск — Донецк после простоя в течение суток снова открыта11:00
- Украинских военных обстреляли из запрещенного вооружения: Объединенные силы «ответили» боевикам10:48
- В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО08:28
- Гороскоп на 5 апреля: Львы могут стать безумными, а Водолеям стоит действовать наперекор всем08:08
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: четыре оккупанта уничтожены07:52
- Взойдет Белая Луна: знаменитый астролог поделился резонансными пророчествами о войне на Донбассе07:29
- Американка рассказала о встрече с белым снежным человеком22:39
- Астролог сообщила о самых опасных датах апреля-201922:15
- У Зеленского назвали имя будущего главы МИД: Все его прекрасно знают21:46
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- «Репетиция дебатов с Зеленским»: Порошенко явился на Олимпийский, раскрыта причина21:11
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю20:49
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- Мужчины-однолюбы: эти знаки зодиака любят всю жизнь10:00
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака09:46
- Врачи рассказали, о чем нужно думать, чтобы взбодриться09:00
- Из чего должны состоять "правильные" сосиски22:46
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- ВСУ отправили на тот свет опасного врага из полка "ДНР" Лысого, призывавшего "жечь" украинцев
- Когда закончится война на Донбассе: астролог дал неожиданный прогноз