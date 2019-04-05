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В ОБСЕ назвали число граждан, умерших при пересечении КПВВ
Ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной, несмотря на последнее обязательство прекратить огонь.
Об этом заявил главный наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан в своем выступлении перед Постоянным советом ОБСЕ в Вене, передает donpress.com.
«Несмотря на недавнее подтверждение преданности прекращению огня, вступившее в силу 8 марта, ситуация с безопасностью на востоке Украины остается нестабильной», — отметил Апакан.
Кроме того, глава миссии сказал, что гражданское население Донбасса до сих пор вынуждено платить слишком высокую цену: за этот год погибло 20 гражданских лиц из-за инцидентов, связанных с нарушениями режима прекращения огня, с минами и невзорвавшимися боеприпасами.
Посол отметил, что с начала зимы при пересечении линии соприкосновения по естественным причинам умерло 16 человек, преимущественно пожилого возраста. Это по его словам является суровым напоминанием о еще больших трудностях, с которыми люди сталкиваются уже пять лет.
Апакан призвал к полному соблюдению режима прекращения огня и вывода тяжелых вооружений. Он подчеркнул про необходимость ремонта моста в станице Луганской отметив, что «такие важные гуманитарные меры должны быть ускорены».
Теги: Донбасс, ремонт, мост, гибель, ОБСЕ, умерший, Станица Луганская, КПВВ
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